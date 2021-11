La pierre de Caen retrouve sa place dans les maisons

Camille Cappoen, chef de la carrière de Cintheaux, au sud de Caen, passe tous les jours devant sa coccinelle en pierre de Caen. Taillée dans un bloc par une machine paramétrée de manière très précise, elle illustre bien l’une des utilisations de ce matériau aux reflets blancs pastels et au poids conséquent de deux tonnes par mètre cube.

"C’est une des raisons qui font des sculptures en pierre de Caen des pièces assez rares. Elles sont, le plus souvent, de petite taille. Les plus grandes sculptures habilleront un jardin ou une cour. Autre spécificité de ce matériau : il est cher car prestigieux", résume un sculpteur d’Audrieu, Philippe Olive.

Demande en croissance

Mais malgré ces inconvénients, la demande existe. "Les Normands redécouvrent la pierre de Caen, et la demande suit une courbe exponentielle. Je recueille toutes sortes de requêtes plus ou moins réalisables. Parfois, c’est à la limite du mobilier, parfois de l’ornement, ou de la décoration très contemporaine." Pour un produit fini de cinquante ou soixante centimètres, les premiers prix se situent à 600€.

Outre cette activité pointue, la bâtiment a largement recours à la pierre de Caen pour d’autres œuvres plus importantes. Le plus souvent, ce sont les monuments historiques qui bénéficient de l’éclat de cette pierre. Mais les particuliers peuvent aussi se fournir ! La pierre de Caen sert ainsi souvent de dallage ou de structure de cheminées massives, mis en valeur par l’aspect “marbré” du matériau.

Elle permet aussi parfois d’en faire du "plaquage", une plaque de 2 cm apposé sur un mur. Autant de prestige, et moins de matériau. "On sent ce débouché en pleine croissance. Cette pierre plaît, parce qu’elle a une vie", prêche Camille Cappoen, "elle permet d’ancrer chez soi du patrimoine de notre région ! Sa réputation n’est plus à faire : Guillaume Le Conquérant l’a bien exporté jusque dans les plus prestigieux bâtiments d’Angleterre..."