Assises de la Manche : Il avait tué sa femme de 15 coups de couteau

En première instance, en novembre 2011 à Alençon, il avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de se femme et tentative de meurtre sur la confidente de cette dernière. Des faits qui remontent aux 28 août 2008 dans le quartier Courteille d'Alençon... Saïd El Yadmani, 36 ans, avait le soir du 28 août 2008 asséné quinze coups de couteau à sa femme dont neuf à l'abdomen et au thorax.

L'épilogue d'une vie conjugale tumultueuse entre ce ressortissant marocain et cette habitante du quartier Couteille d'Alençon. L'accusé avait d'ailleurs deux mois avant le drame était interpellé par la police et mis en examen pour violence et menaces de mort. Il n'avait plus le droit de voir sa femme.

Deux autres victimes

Le soir du drame, la fille de la victime, 15 ans, elle aussi présente avait pourtant essayer de s'interposer entre sa mère et son beau père. La jeune fille fut blessée au bras. Et que dire de la voisine, la confidente de la victime.

Elle aussi avait été victime d'un coup de couteau dans la poitrine, que lui avait assené Saïd El Yadmani, s'enfuyant de l'appartement de sa compagne alors qu'elle tentait de porter secours à son amie en danger.