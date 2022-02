Tout schuss au parc expo !

Une piste de ski de fond à Caen

“C’est une grande première en Normandie. Nous allons installer une station de sport d’hiver en plein milieu du Parc des expositions, dans l’un de nos halls. Sur 5 000 mètres carrés, nous proposons à nos visiteurs cette piste avec prêt de matériels, chaussures et skis, le tout au coeur d’une forêt enchantée. On va vraiment se croire à la montagne avec plus de 400 sapins qui vont être installés autour de la piste,” indique Philippe Bertin, directeur de Caen Expo Congrès. Autre attraction de ce Monde Merveilleux de Noël, une nouvelle exposition d’automates et plus de 100 personnages animés. Des nouveautés mais aussi de nombreuses surprises vous attendent. Entrée, 8 €. Le Monde Merveilleux de Noël, au Parc des Expo, à Caen, de 14 à 19h. Tél. 02 31 29 99 99.



