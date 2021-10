Passez des vacances chez Tony Montana de Scarface

Se glisser dans la peau de Tony Montana, le malfrat d'origine cubaine joué par Al Pacino, héros du film sorti en 1983, est désormais possible.

La maison baptisée El Fureidis ("petit paradis" ou "paradis tropical") et située à Santa Barbara en Californie, est accessible à tous, pour le prix de quelques dizaines de milliers d'euros.

Pour 10.000$ par semaine, les touristes profiteront de la grande maison et de ses quatre chambres et sept salles de bain. Les vacanciers pourront se prélasser dans l'une des six piscines, ou se balader dans le jardin agrémenté de petites cascades.

Un chef privé peut même être mis à la disposition des locataires, le temps de leur séjour, ou durant un déjeuner ou un dîner.

