Coupe de France : les Caennais ont fait le métier contre Breteuil

Bien rentrés dans la rencontre grâce à un doublé de Kandia Traoré (11' et 32', sur pénalty), les Caennais n'eurent même pas l'ombre d'un doute quand Breteuil réduisit le score à la suite d'une erreur de communication entre le jeune défenseur central Yrondu Musavu-King et son gardien Thomas Bosmel (1-2, 41'). La mi-temps toute proche permit de recadrer les choses pour éviter le piège majeur d'une affiche déséquilibrée (quatre divisions séparaient les deux adversaires) : la facilité.

La rentrée immédiate de Mathieu Duhamel suffit à enfoncer le clou. L'attaquant de pointe inscrivit son premier but depuis le 5 octobre et Caen assura sans trembler une victoire évidemment logique (1-3). Le 8ème tour se déroulera le week-end des 8 et 9 décembre.