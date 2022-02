Inauguration des locaux de l'AIFCC

Ce soir, mardi 8 décembre, a été inauguré l'extension des locaux de l'AIFCC, l'Organisme de formation continue et alternance émanant de la chambre de commerce et d'industrie du Calvados. La manifestation a été ponctuée d'une table ronde et d'un cocktail.



L'AIFCC augmente sa capacité d'accueil de 900 m2 sur trois niveaux, ce qui signifie 16 salles de cours supplémentaires permettant d'accueillir 300 stagiaires en plus.



