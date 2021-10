Monsieur Blot, originaire de Grand-Quevilly, est parti mercredi 13 novembre, de chez lui, vers 6h.

Dépressif et souffrant de la maladie d'Alzheimer il n'est pas rentré chez lui. Un appel à témoin a été lancé. L'homme, âgé de 77 ans, 1,70m, moustache et cheveux blancs, porte des lunettes et une parka bleue-marine.

Si vous apercevez cette personne, il faut appeler la Sûreté départementale au 02 32 81 42 25.