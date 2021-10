Le douillon de pommes à la mode rouennaise ressort de l'oubli

La spécialité locale, abandonnée ces dernières décennies, existait pourtant depuis des lustres. L’écrivain normand Hector Malot en évoque l’agréable souvenir dans son roman Baccara publié en 1886.

Le renouveau a sonné

“Plus personne n’en confectionnait. C’est Annie Balan, de la CCI d’Elbeuf, qui a eu l’idée, il y a un an, de le remettre au goût du jour”, indique Francis Burtin, boulanger à Saint-Aubin-les-Elbeuf. Cette pâtisserie est constituée d’une pomme, pelée ou non, évidée et enveloppée dans un carré de pâte feuilletée arrosée de beurre et de sucre. Une douzaine de boulangers, fabriquent désormais le douillon. Des panneaux “Route du Douillon d’Elbeuf” sont affichés dans les dix communes de l’agglomération.

Une confrérie

La pâtisserie venue du fond des âges est revenue et a retrouvé ses adeptes. Elle dispose depuis 2011 d’une confrérie créée en son honneur et dont Francis Burtin est le Grand-Maître. Le concours du meilleur douillon, organisé le 27 octobre dernier, a remporté un franc succès.