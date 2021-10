A Bois-Guillaume, les séniors montent sur les planches

C’est l’occasion pour certains de fouler pour la première fois les planches du théâtre car pour Geneviève Tourret, "la valeur peut aussi attendre le nombre des années". Si ce groupe s’adresse en priorité aux seniors, la petite troupe d’amateurs réunit néammoins à l’heure actuelle des participants de 40 à 64 ans. Après avoir évalué la faculté de jeu de chacun - "certains ont révélé de vrais tempéraments comiques, confie-t-elle - j’ai donc choisi de leur faire travailler Aux premières loges de Serge Travers. Un texte opportun car on y apprend sous couvert d’humour, que tout peut recommencer, quelque soit l’âge". Geneviève Tourret, l’animatrice de Tour et détours, qui enseigne depuis vingt ans le théâtre, donne également des cours à à Darnétal dans lesquels elle favorise l’éclectisme et la découverte.

Pratique : les jeudis, de 19 à 21h, foyer municipal de Bihorel-Bois-Guillaume, Tarif 90/70€ pour le trimestre, inscription, tél. 06.31.62.24.68.