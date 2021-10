A Rouen, la place du Vieux Marché se met au vert

Une refonte entière de cet espace qui borde les halles et l’église Jeanne d’Arc était devenue nécessaire. Les massifs étaient en piteux état. C’est pourquoi, en 2010, a été décidé le réaménagement des lieux. Une fois l’éclairage public réalisé, le projet pouvait enfin voir le jour.

Mettre en valeur les bâtiments

Contrairement à ce que l’on a pu entendre, Julien Goossens, paysagiste à la Ville de Rouen, indique d’emblée qu’il ne s’agira pas d’un jardin japonais. "Nous avons simplement conçu les lieux à la manière de ce qui se fait dans les espaces publics japonais, c’est-à-dire tout en simplicité". Pour ce réaménagement, la ville de Rouen a privilégié la sobriété. "La place est très riche au niveau architectural. C’est pourquoi nous voulions un espace vert simple qui mette en valeur les bâtiments."

L’aménagement sera donc réalisé à partir de végétaux de taille basse. "Nous ne voulions pas qu’ils fassent concurrence au bâti." Le buis y sera dominant : "c’est une essence noble, qui se taille bien et a une jolie couleur verte lumineuse." On trouvera également quelques arbres, des graminés ainsi que des fleurs, comme des tulipes ou des iris, pour introduire quelques touches colorées. Il faut dire que l’aménagement d’un tel espace est contraint par l’environnement et notamment par le parking souterrain installé sous la place. "Au plus court, nous disposons de 40 centimètres d’épaisseur".

Débuté à la mi-septembre, le gros des travaux est maintenant terminé et les plantations viennent de débuter. Les nouveaux espaces verts, vastes de 1.650 m2, de la célèbre place rouennaise devraient être achevés à la fin du mois. Budget total, 150 .000 €.