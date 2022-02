Téléthon : la polémique

Tollé politico-médiatique contre Pierre Bergé ! Son crime : avoir osé mettre en cause le Téléthon, qui est la plus grosse machine de « levée de fonds » à but médical en France. Là où le dernier Sidaction n'a attiré à grand'peine que 18,6 millions d'euros, le Téléthon a obtenu 122,87 millions d'euros, dont 104,98 par le canal de son opération télévisée. Cette disproportion est-elle justifiée par le nombre de malades et l'état de la recherche ? Pierre Bergé ne le pense pas.

Sa colère a donc éclaté le samedi 21 novembre, sur France Info, au cours de l’émission « Parlons net ». L’homme d’affaires et militant était en train d’expliquer que le produit de l’une des ventes de sa collection privée irait à la recherche médicale contre le sida. Bifurquant soudain, Bergé a déclaré qu’il était lui-même myopathe, et que, de ce fait, il était « l’une des rares personnes qui puisse s’opposer au Téléthon ».

S’opposer ? Effarement des journalistes... Oui, a renchéri Bergé : « cent millions d’euros pour le Téléthon, ça ne sert à rien ! Les organisateurs ont trop d’argent, alors ils achètent des immeubles ! Le Téléthon parasite la générosité des Français de manière populiste en montrant des enfants myopathes ». Et d’affirmer que la masse d’argent levée par le Téléthon était retirée à la recherche médicale dans tous les autres domaines, et qu’elle faisait ainsi défaut à la recherche sur d’autres maladies plus meurtrières (et beaucoup plus répandues) que la myopathie...



Vives réactions

Venant de Pierre Bergé, militant célèbre de toutes les causes « politiquement correctes », cette critique du Téléthon a fait incomparablement plus de bruit que les réserves émises, depuis trois ans, par des biologistes et des professeurs de médecine. Et à plus forte raison par des évêques catholiques...

D’où la violence des réactions contre Bergé. « Ignoble », a même dit le politicien Manuel Valls, maire d’Evry où réside le siège de l’AFM bénéficiaire du Téléthon. « Je suis choquée », a déclaré la présidente de l’AFM. Laurence Thiennot-Herment - qui dans le passé n’a pas admis non plus les critiques venant de chercheurs scientifiques...

Niant que l’AFM ait fait le moindre placement immobilier, sa présidente admet seulement avoir financé « des lieux d’accueil pour les familles ».

Les organisateurs du Sidaction affichent pour leur part un étonnement devant le ton de certaines de ces ripostes.

Son directeur exécutif, Bertrand Audoin, tente de mettre les choses au point : « Nous n’avons pas dit que les organisateurs du Téléthon étaient malhonnêtes, mais qu’il s’agit de beaucoup d’argent et que cela fait moins pour les autres. C’est un fait, et cela inquiète les associations. »



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire