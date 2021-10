Tennis : Jo-Wilfried Tsonga au Kindarena ce mercredi

Après avoir dédicacé le premier tome de la BD dont il est le héros "Turboten" à la Fnac de Rouen, entre 11h et 12h, Jo-Wilfried Tsonga est attendu au Kindarena à 17h pour l'opération "Jo et ses amis" au profit des associations "Attrap’ La Balle" et "Mécénat Chirurgie Cardiaque".

A ses côtés, le public pourra voir jouer Julien Benneteau, Arnaud Clément et Fabrice Santoro. L'événement débute par un "double des Légendes" puis un match de simple avec Jo-Wilfried Tsonga.

Pratique. Tarif 25 €. Informations sur kindarena.fr