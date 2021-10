L'album TETRA de C2C s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires en France depuis sa sortie.

Ecoutez sur Tendance Ouest "Down the road" et "Happy" le nouveau single de C2C.

C2C sera en concert à Nantes le 23 février et au Havre le 8 mars.

L'album sera réédité le 10 décembre prochain.