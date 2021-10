Malherbe : la Coupe avant une terrible série

Les Malherbistes partiront à Breteuil, avant-dernier de Division d’Honneur Picarde, l’esprit serein. Ils suivent leur plan de route en championnat, forts d’une troisième place à deux points seulement du leader monégasque. Caen reste tapi dans l’ombre, et cela n’est peut-être pas plus mal.

La troupe de Patrice Garande va ouvrir une nouvelle parenthèse, rien de plus, en Picardie. Concentrés sur l’objectif de la remontée immédiate en Ligue 1, les Caennais ne feront probablement aucune fixation sur la Coupe de France. Ils n’ont plus passé le stade des seizièmes de finale depuis 2003.

Tirage favorable

Le premier tirage au sort leur a néanmoins été favorable. Avec un minimum de sérieux, la victoire pourra difficilement leur échapper à Breteuil, une des plus mauvaises défenses de son championnat. C’est ensuite que le programme malherbiste se corsera. Les Normands affronteront successivement Angers, Dijon, Monaco et Nantes. L’enchaînement a de quoi impressionner puisque ces quatre formations se tiennent actuellement en cinq points dans le haut du classement. "C’est pour des matchs comme ça qu’on fait ce métier", s’enthousiasme de son côté, le défenseur Jean-Jacques Pierre qui a hâte d’en découdre.

Monaco et Nantes complètent le séduisant podium de la Ligue 2 avec Caen. Angers ne compte qu’un point de retard sur le club caennais et Dijon, un temps premier du classement, redresse la pente après une période délicate. Avant la trêve hivernale, la période pourrait se révéler cruciale dans les hauteurs encore très indécises du championnat. Les Malherbistes, souvent présentés comme l’équipe la plus au point collectivement, vont pouvoir se tester contre des adversaires à leur hauteur.

Battus une seule fois depuis le mois d’octobre (pour trois victoires et un nul), ils aborderont – sauf catastrophe en Coupe de France – cette série de sommets en confiance. Caen a trouvé contre Le Havre une clé pour gagner devant son public, en se montrant capable d’adapter son plan de jeu et le schéma tactique qui en découle. Une raison de plus d’espérer des issues heureuses.

Audio > Jean-Jacques Pierre au sujet de la série à venir