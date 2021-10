Lens-Caen (0-0) : Malherbe remonte sur le podium

Les 17 joueurs caennais qui avaient fait le déplacement dans le Nord avaient clairement affiché leur envie de victoire avant le match. Reste que depuis plusieurs journées, leur adversaire du soir, Lens, connaît un certain regain de forme. Les hommes de Patrice Garande ont cependant eu les plus grosses occasions de la rencontre, notamment en première période lorsque Aurélien Montaroup (9e) et Mathieu Duhamel (45e) se sont retrouvés seuls face au portier adverse. Sans oublier les sauvetages sur sa ligne, de Yohan Demont sur des assauts de Raphaël Guerreiro et Romain Poyet (29e).

Au retour des vestiaires, les Lensois semblaient mieux en place et se laissaient moins facilement déborder. Les débats se sont alors beaucoup plus équilibrés. Passé l'heure de jeu, Malherbe a alors dû faire le dos rond après l'expulsion d'Alexandre Cuvillier pour une altercation avec Pierrick Valdivia (62e). "La grosse satisfaction, c'est notre première mi-temps. On dominait, on aurait pu faire la différence à ce moment-là, commentaient le coach bas-normand à l'issue de la rencontre. En deuxième période, on a moins bien débuté en jouant trop bas et en commettant trop d'erreurs techniques."

Avec ce point enregistré à Bollaert, Malherbe se replace sur le podium, deux points derrière Monaco et Nantes, et avec le même nombre d'unités qu'Istres. La parenthèse Coupe de France contre Breuteuil ce week-end devrait permettre à Patrice Garande de faire tourner son effectif. Les Rouge et Bleu auront alors une nouvelle occasion de tester leur potentiel sur le chemin qui doit les conduire à la Ligue 1, contre Angers à d'Ornano, vendredi 23 novembre.

LENS - CAEN : 0-0 (0-0)

Lundi 12 novembre 2012 – 14e journée de Ligue 2

17 567 spectateurs

Cartons jaunes : Touré (65e) et Demont (69e) pour Lens. Sorbon (32e), Pierre (73e) et Agouazi (75e).

Expulsion : Cuvillier (62e) pour Caen.



Lens : Riou - Démont, Touré, Coeff, Baal - Sow, Le Moigne, Valdivia (Diakité, 85e) - Plumain (Leghait, 79e), Pollet (D. N'Diaye, 63e), Nomenjanahary



Caen : Perquis - Calvé, Pierre, Sorbon, Guerreiro - Agouazi - Poyet (Nabab, 67e), Seube, Cuvillier, Montaroup - Duhamel (Moulin, 77e).