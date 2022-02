Héla Fattoumi se dévoile

Résolue à comprendre le sens de sa culture d'origine qui, selon elle, présente des aspects 'trop liberticides”, elle s'est glissée sous ”le hijab” le temps d'un spectacle. Pour cette artiste, ce voile islamique qui recouvre la tête et laisse le visage découvert, est bien plus qu'un simple morceau de tissu. Doté d'un incroyable pouvoir esthétique, il fascine et effraie à la fois.



“Le signe de l’asservissement des femmes”

Dans son spectacle de danse, composé avec son partenaire Eric Lamoureux avec lequel elle dirige le Centre chorégraphique national de Basse-Normandie, elle dénonce à sa façon l’ineptie d’un monde où “un texte impose de façon répressive et sournoise le port de quoique ce soit qui touche au corps dictant et refermant ainsi le champ des possibles”. Par le biais de la danse, l’artiste exprime l’antagonisme existant entre la liberté et le port d’un voile qui masque l’expression de la vie. Les gestes, les déplacements expriment ici le refus de cette cage de tissus “signe de l’asservissement des femmes”.



Une démarche difficile à intégrer

Pour la réalisation du spectacle, Héla Fattoumi a dû se résoudre à acheter l’un de ces vêtements et à l’endosser. L’hésitation qui l’a envahi la première fois n’était que l’expression intérieure de la crainte de découvrir sa propre histoire. “Ce n’était pas désagréable, personne ne te reconnait et, en même temps, tu te sens élégante. Mais, très vite, tu te demandes si tu existes vraiment, tu étouffes et cherches à en sortir”. Le spectacle Manta est à découvrir le lundi 30 novembre et mardi 1er décembre à 20h30 à la Halle aux granges du Centre chorégraphique de Caen Basse-Normandie, 13 rue du Carel. Renseignements, tél. 02 31 85 73 16. Plus d’informations sur le site internet du Centre chorégraphique de Caen : www.ccncbn.com. Prix des places : 6€.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire