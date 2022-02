Les braqueurs de Port-en-Bessin courent toujours

Quatre personnes encagoulées ont menacé et frappé le directeur de l'enseigne pour rentrer dans le supermarché, avant de prendre la fuite sans rien dérober. Une course poursuite s'est alors engagé jusqu'à Bayeux. Puis, plus aucune trace des malfaiteurs. Les gendarmes attendent le témoignage d'automobilistes ayant vu, dans ce secteur lundi 23 au matin, une Peugeot 307 noir, immatriculé en Seine-Maritime (76). Gendarmerie :02 31 29 55 20.



