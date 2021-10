Euro millions: 152 millions à gagner ce vendredi 9 novembre

Septième plus grosse cagnotte depuis la création du jeu de tirage de la Française des jeux en 2004, près de 152 millions d'euros sont mis en jeu ce vendredi 9 novembre.

Depuis le début de l'année, il s'agit du troisième montant aussi important consécutif à plusieurs semaines de non gagnant à Euro Millions. En août dernier, un Britannique avait remporté quelque 190 millions d'euros et 158 millions en juin pour deux joueurs - l'un Anglais et l'autre Belge.