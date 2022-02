Aux petits soins du château Ducal

'Concernant celui de la Porte des Champs, nous avons été contraints, au mois de juillet dernier, de le renforcer car il se déplacait. Quant à la passerelle de la Porte Saint-Pierre, elle est en mauvais état. On l'a déjà étayée l'an passé,” rappelle Jean-Louis Touzé, maire adjoint en charge du patrimoine de la Ville de Caen. Ces nouvelles difficultés sont liées à l'ancienneté de l'édifice. Créé au Moyen Âge par Guillaume le Conquérant, vers 1060, le château Ducal exige une attention particulière depuis de nombreuses années. 'Des travaux ont été réalisés récemment sur le rempart Nord. Ces travaux se sont achevés en 2008. A présent, c'est le rempart Est qui requiert notre vigilance. Je crois qu'il y aura perpétuellement continuellement des travaux à effectuer sur le site du château. Donc, il faut pas s'attendre à ce que l'on fasse des économies de ce côté-là.”



Un lieu touristique phare pour Caen

Pour la réalisation des études et des travaux, la Ville, soutenue financièrement par l’Etat, le Conseil général du Calvados et le Conseil régional, déboursera 500 000€. “C’est toujours trop cher mais c’est le prix à payer. Ces montants sont très importants mais normaux. Seuls de vrais professionnels peuvent restaurer un tel édifice.” Le château Ducal est l’un des plus grands sites médiévaux d’Europe mais aussi un lieu touristique phare pour Caen : des motifs suffisants pour justifier cette dépense: “ Peu de villes possèdent un château de cette époque-là en plein coeur de la cité .” Les travaux devraient débuter en juillet 2010. Ceux effectués sur le rempart Est pourraient durer deux ans.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire