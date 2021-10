Les nouveaux Rouennais accueillis à bras ouverts

Jadis élitiste, l'AVF accueille chaque année une trentaine de nouveaux adhérents avec des disparités sociales désormais plus marquées: "Nous avons beaucoup de retraités dans nos rangs", explique Marie-Christine Breil, chargée des relations publiques au sein de l’AVF, "mais depuis cinq ans, nous recevons aussi de jeunes actifs célibataires".

Et pour relier tous ces néo-arrivants, l’AVF organise de très nombreuses activités et sorties : cours de langue, oenologie, informatique, aquagym ou encore randonnées.

Avec 160 adhérents et 30 bénévoles pour animer les activités, l’AVF ne chôme pas en novembre car ce mois est sacré "mois du nouvel arrivant". La plupart des néo-rouennais s’installent à la fin de l’été et sont donc plus disponibles maintenant : l’occasion de profiter de nombreuses visites guidées dans le centre historique.

Pratique. AVF de Rouen, 7 rue du vieux palais. Infos : 02.35.88.57.30 ; reseau.avf.asso.fr