Architectes, artistes : ils ont rêvé d'un autre Rouen

Dans la lignée d’un Jules Adeline gravant en 1901 ses visions d’un Rouen imaginaire, les “rêves” de huit artistes et architectes sont aujourd’hui dévoilés au grand public. Intrigant.

Artistique, poétique, futuriste

Du métro aérien filant au-dessus d’une ville submergée imaginé par les Lillois de City in Progress, à l’île Lacroix tropicale de Jason Karaïndros, en passant par le dessin poétique du Collectif DOP, le résultat final joue la carte de la diversité. Il y a quelques belles surprises, des bizarreries et un zest de nostalgie.

L’exposition est présentée à l’abbatiale Saint-Ouen tous les jours, sauf lundi et vendredi. Les artistes et architectes exposés : Jules Adeline, Balthazar Auxietre, Dominique Blais, le Collectif City in Progress, Yann Coléno, Louise Crawford et Stéphan Guéneau, le Collectif DOP, Mathieu Herbelin, Jason Karaïndros et Patrice Pusateri.