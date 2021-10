Le groupe a dévoilé le titre One More Shot, second inédit de leur nouveau best of GRRR! qui célèbre leur 50 ans de carrière.



Le premier single de cet album "Doom and Gloom" a été dévoilé début octobre, c'est désormais One More Shot qui prend le relais. Un titre écrit par Mick Jagger et Keith Richards et enregistré à Paris en août dernier.