Box-office du 31 octobre au 6 novembre : "Skyfall" ne désemplit pas

L'agent secret britannique ne laisse aucune chance à la concurrence. Du 31 octobre au 6 novembre derniers, Skyfall se trouve une nouvelle fois en tête du box-office français, devant la comédie Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté.

La quatrième aventure grand écran des irréductibles Gaulois a tout de même attiré près d'un million de spectateurs supplémentaires, qui lui permettent de frôler les trois millions d'entrées, deux semaines après sa sortie.

Nouveauté du baromètre, Paranormal Activity 4 trouve la troisième place avec 616.602 billets écoulés en une semaine.

Box-office du 31 octobre au 6 novembre :

01. Skyfall. 2.186.661

02. Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté. 983.720

03. Paranormal Activity 4. 616.602

04. Un plan parfait. 609.755

05. Stars 80. 520.540

06. Looper. 424.568

07. Clochette et le secret des fées. 355.372

08. Frankenweenie. 326.230

09. Ted. 229.687

10. Kirikou, les hommes et les femmes. 219.826

Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews sont réalisés chaque mercredi et jeudi, à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d'entrées générées en France par chaque film.