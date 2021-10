Nos conseils pour enterrer sa vie de jeune fille

Et toutes parlent aujourd’hui d’EVJF pour "Enterrement de vie de jeune fille". Focus sur le b a-ba en la matière à l’attention des copines.

Le rythme est primordial. Avant de choisir les activités que vous proposerez à votre amie, définissez de quel temps vous disposez. Une journée ? Une soirée ? Un week-end complet ? En fonction de cela, adoptez un rythme pour éviter les temps morts. L’EVJF ne doit ressembler à aucun autre moment.

Les goûts de la mariée avant-tout. Avant d’établir le programme de l’EVJF, pensez bien à la personnalité de la mariée pour choisir des activités qui lui correspondent. Si cela vous faire rire vous, notez que tout le monde n’aime pas par exemple défiler déguisée dans les rues de Caen.

Les activités. Il y autant de possibilités qu’il y a d’EVJF. Notre sélection :

- Une soirée en douceur le vendredi soir pour aborder un week-end intense.

- Samedi matin, direction Zen Hammam, au Chemin-Vert. Idéal pour les groupes. Optez pour le soin spéciale mariée. Le midi, déjeuner en centre-ville de Caen dans un établissement 100% féminin, comme "Les petites douceurs". On apprécie : la décoration (les pois particulièrement !), la vieille pierre, la cuisine et le prix de la formule midi (10,50€). L’après-midi, rendez-vous dans un lieu apprécié de la mariée pour une séance-photos entre amies. Fixez un signe de ralliement (habillez-vous toutes en marinière par exemple) Bonne ambiance et souvenirs assurés ! Le soir, menu dégustation vin et fromages à domicile, quizz musical et papotages entre filles jusqu’au bout de la nuit.

- Terminez le week-end en beauté avec une sensation forte pour la mariée : un saut en élastique au Viaduc de la Souleuvre !

Photo : Très en vogue, la séance photo entre copines à l’occasion d’un enterrement de vie de jeunes filles. Ici, dans le quartier de Vaucelles à Caen. Ambiance bucolique ! Crédit : Tikero.

Pratique. Salon du mariage et de l’événementiel vendredi 9 (de 16h à 20h), samedi 10 et dimanche 11 novembre (de 10h à 19h) au Parc des Expositions de Caen, hall 2. Tarif. 7€, gratuit pour les moins de 12 ans. Parking gratuit. www.salondumariagecaen.com.