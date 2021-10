Rouen : la région touchée par la broncho-pneumopathie

Qu'est ce que la Broncho pneumopathie chronique obstructive plus souvent appelée BPCO ? C'est une inflammation causant l'obstruction de la bronche. Dans la grande majorité des cas, cette maladie est la conséquence du tabagisme. En France, la PBCO touche 3,5 millions de personnes et en tue 16 000 par an, sans compter qu'à cause d'elle, près de 100 000 personnes sont obligées de vivre avec un traitement par oxygène. La Haute-Normandie se trouve particulièrement touchée.

Pour alerter le public et prévenir cette infection, un journée de dépistage et de prévention est organisé, mercredi 14 novembre, de 10h à 18h, dans le hall de l'espace du palais, à Rouen.