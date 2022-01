Rouen. Sidaction : pour le dépistage, les ventes des autotests explosent

C'est le Sidaction, vendredi 1er décembre 2017 : la journée mondiale de lutte contre le SIDA. En France, on estime à 25 000 le nombre de personnes qui ignorent leur séropositivité, faute de dépistage. Désormais, des autotests sont disponibles en pharmacie et leurs ventes témoignent d'une réelle demande. Ils permettent de conserver l'anonymat, d'obtenir un résultat rapide en 15 minutes, et surtout, ils sont fiables dans 98% des cas.

Pour en parler, Jean-Christophe Larant, vice-président de l'ordre des pharmaciens de l'ex Haute-Normandie était l'un des invités de la rédaction de Tendance Ouest, vendredi 1er décembre 2017 :

Jean-Christophe Larant Impossible de lire le son.

Sida: 25.000 personnes ignorent être séropositives en France

Homosexuels: toujours trop d'infections VIH et de plus en plus de MST

