Restos du coeur: inscriptions à partir de lundi

C'est lundi prochain 12 novembre que débute la traditionnelle campagne des inscriptions aux Restos du Coeur. Elle précède la campagne de distribution, qui commencera elle, 15 jours plus tard.

Dans l'Orne, l'hiver dernier, ce sont plus de 300.000 repas qui ont été distribués, et avec l'amplification de la crise et de ses conséquences, cet hiver ne sera pas mieux...

Dans l'Orne, les centres de distribution sont situés à Alençon, Argentan, L'Aigle, La Ferté Macé, Flers, Gacé.

Et aussi, à partir de cette campagne d'hiver, à Mortagne (dans l'ancienne gendarmerie). Geneviève Penot, responsable bénévole de ce centre, était l'invitée, ce mercredi midi, de la rédaction de Tendance Ouest-Orne.

