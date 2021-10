Après Some Nights de Fun, ou One Day Reckoning song d'Asaf Avidan, place au 2nd single de Muse en tant que "Coup de coeur Just Hits de la Semaine".



Un début de chanson assez sombre puis un refrain plus qu'entrainant ! Certes différent de Madness, l'univers de Muse est là! Muse qui a déjà écoulé près de 900.000 exemplaires de son nouvel album "The 2nd Law".