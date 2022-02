Sarkozy et les élus locaux

Que reprochent les élus locaux à l'Elysée ? La fin de la taxe professionnelle, l'encadrement qui menace les départements et les régions, et la réduction des collectivités territoriales : en 2014, il n'y aura plus (comme aujourd'hui encore) 6000 conseillers régionaux et départementaux, mais seulement 3000 « conseillers territoriaux » siégeant à la fois dans les régions et dans les départements. En d'autres termes : suppression de la moitié des élus locaux de l'Hexagone...

Cette perspective ne fait pas plaisir à tout le monde. La classe politique régionale et départementale, tous partis confondus, s’est sentie menacée dans son statut et dans ses revenus. On a ainsi vu Jean-Pierre Raffarin (l’homme de la décentralisation de 2004) défier ouvertement l’Elysée, quitte à se faire rabrouer en public par un Sarkozy furieux.

Le Président de la République ne devrait pas être étonné de l’étendue du mécontentement : il a lancé cette réforme en toute connaissance de cause, et en mesurant les dangers. L’enjeu en valait la peine, selon lui. Il était double. D’une part, tenir son image de « président du changement ». D’autre part, amoindrir les pouvoirs de la gauche, qui contrôle à peu près toutes les régions françaises. Objectifs soutenus par l’UMP avec toute l’âpreté de son porte-parole Frédéric Lefebvre : « Dans ce débat, où sont les conservateurs ? Où sont les immobiles ? Qui augmente les impôts locaux ? Qui laisse déraper les dépenses de fonctionnement ? » Slogans censés plaire à l’électorat de droite, qui apprécie que l’on parle de réduire les déficits publics et la fiscalité... De même Luc Chatel, au nom du gouvernement : « Cette réforme est une avancée majeure, il faut débloquer la France, alors qu’on avait enchevêtré des compétences entre les niveaux de collectivités... »

Néanmoins la cote de Sarkozy dans les sondages s’est effondrée de 6 points la semaine dernière au sondage OpinionWay : le plus mauvais indice ce baromètre depuis juillet 2008.

François Fillon, lui, ne perd qu'un point. On le sait à l'écoute des élus, avec lesquels il a plus d'atomes crochus que le très parisien Sarkozy...







