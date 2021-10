La nouvelle chaine de la TNT HD1 mettra le cinéma à l'honneur

Selon une présentation du groupe TF1 destinée aux annonceurs, HD1 réservera trois soirées par semaine au 7e Art, soit un total de 250 films par an. 15% d'entre eux bénéficieront d'une première programmation en clair. Closer, avec Julia Roberts, Les Noces rebelles de Sam Mendes ou Odette Toulemonde feront partie des longs métrages diffusés au lancement de la chaîne.

Entièrement consacrée à la fiction, cette quatrième chaîne gratuite de TF1 (après TMC et NT1) laissera deux à trois soirées aux fictions françaises, oeuvres originales et rediffusions de programmes de la chaîne-mère, comme la série Flics. En 2013, HD1 possédera sa propre fiction courte d'humour et d'ici deux ans, une série quotidienne verra le jour.

Les séries étrangères occuperont une à deux soirées par semaine, marquée par l'inédite Pan Am. La Belge Friktot et des sitcoms américaines feront leur apparition en access prime time.

HD1 souhaite fédérer un large public, âgé de 25 à 59 ans, "à tendance féminin en journée, et plus CSP+ en soirée" indique la fiche de présentation.