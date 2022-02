"Place aux métiers" au Parc expo

Une vision réaliste des secteurs d’activité

Cette manifestation a pour but de donner une vision concrète des métiers d’aujourd’hui et de demain. S’il s’adresse à tous les publics, ce rendez-vous vise prioritairement les troisièmes de collège, les secondes de lycée, les étudiants du premier cycle universitaire et les demandeurs d’emploi. Pour de multiples raisons, plus de 150 000 jeunes sans qualification sortent du système éducatif au niveau national. Face à l’augmentation du nombre de chômeurs de moins de 25 ans, la région se mobilise et déploie d’importants moyens financiers. En amont de cette manifestation, 35 000 exemplaires d’un guide pédagogique conçu par l’ONISEP ont été distribués à l’ensemble des élèves de troisièmes et secondes de l’académie de Caen. Le but est de permettre aux élèves de se préparer au mieux à cet évènement.



400 professionnels présents

Pour cette édition, 400 professionnels, du BTP à l’industrie en passant par les services, l’automobile ou encore l’artisanat et la santé sont à l’écoute des jeunes. Ce salon, 4ème du nom, s’articule en 18 pôles au sein desquels les professionnels seront au contact direct avec les visiteurs. A l’aspect humain s’ajoute l’aspect multimédia. Les visiteurs auront la possibilité de consulter une médiathèque interactive afin de rechercher des métiers et formations. L’objectif majeur est de faire connaitre les métiers et secteurs d’activité en suscitant la curiosité. “Place aux métiers”, c’est au Parc des expositions jeudi 19 novembre, de 10h à 19h, vendredi 20, de 9h à 19h et samedi 21 de 10h à19h. C’est gratuit.



