Idées sorties en Basse-Normandie: week-end du 3 et 4 novembre

Samedi 3 novembre

Concert de Mes souliers sont rouges ce soir à Saint-James. C'est à la Salle Espace-le-Conquérant à 20h30.



ELECTION DE MISS Prestige NORMANDIE 2012 à saint Hilaire Du Harcouet à 20h45 salle des fêtes . Elle se déroulera en Présence de Christelle Roca et de Geneviève de Fontenay.

Défilé de mode et Show des Miss avec la chanteuse Delephine 20 Jeunes Filles sont en lice.



Ce soir, suite et fin du festival Good Rock'n Beat party à la gare de Belval, une programmation éclectique… RDV dès 21h.



Cet après-midi, l’association Périers Cyclisme et la Communauté de Communes Sèves-Taute organisent un cyclo-cross "La petite boucle de l’Etang" est une course ouverte à tous les enfants de 6 à 14 ans.

Inscriptions sur place à partir de 13h30. Il faut un certificat médical. La course débutera à 14h30 et c'est gratuit.





Trottoirs mouillés vous invite à un concert festif au centre d'animation de Bagnoles de l'Orne. C'est à 21h.



Le normand Wax Taylor est en concert à La Luciole d'Alençon, l'occasion de découvrir les titres de son dernier album sorti en septembre. Début du concert à 21h.

Son interview complète à retrouver sur tendanceouest.COM



Cet après-midi, Défilé Halloween dans les rues de Trouville. Préparez vous à frissoner avec des monstres lâchés dans la ville !

Départ à 15h -de l'Esplanade du Pont . Un Goûter sera ensuite offert par l'Union des Commerçants .



L'asso la classe de St Hilaire sur Risle vous convie ce soir au concert de CISCO HERZHAFT, un artiste atypique français, présent sur de nombreuses scènes folk et blues aux quatre coins de la planète. RDV à 21h.

Dimanche 4 novembre

Dimanche, c'est la fête de l'arbre et du cidre à l'éco-musée du Perche. Vous découvrirez des artisans spécialistes du bois, vous pourrez voir les méthodes ornaises d'élagage des arbres, la fabrication traditionnelle du cidre et de nombreuses autres animations. Ca se passe de 10h à 17h30. Plus d'infos sur tendanceouest.com



GRAND VIDE GRENIER dimanche dans l'enceinte du camping de Portland et jeux pour les enfants, glonflables, jeux en bois, lâcher de ballon ! Les Bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer. RDV à PORT EN BESSIN dimanche de 9h30 à 16h.

Tout le week-end

Pour leur 5eme saison la troupe de la Vendelée, ''Les vents de l'Ay'', a préparé une comédie ''Blason à Dorer''.La troupe, composée d'une dizaine d'acteurs,joue au lycée agricole de Coutances ce soir à 20h30 et dimanche à 14h30. 5 euros l'entrée ,gratuit pour les moins de 14 ans.



La 9ème édition « loisirsland – la fête pour les petits et les grands » se tient jusqu'au 9 novembre au parc des expositions d'Alençon. C'est ouvert de 10h à 19h, l'entrée est fixée à 6€ gratuite pour les moins de 3 ans.



Jusqu’à dimanche rendez-vous à l’hippodrome de Deauville dans le cadre du Salon des vins et terroirs. L’opportunité de découvrir des produits uniques, rencontrer les exposants et participer aux animations autour de la dégustation pour en apprendre davantage sur ce monde exceptionnel.



C'est le salon du chocolat et des douceurs à Granville tout ce week-end. Maîtres chocolatiers, Pâtissiers, Confiseusr, Producteur de teurgoule, torréfacteur de café/thé.- Dégustation de macarons, biscuits artisanaux, thé, pains d’épices, bonbons et dragées, sucres façonnés, épicerie fines, caramels à manger et à tartiner, livres de recettes pour desserts et chocolats, etc…- Si je vous ai donné faim, RDV à l'Agora de 10h à 19h.



C'est la 24ème foire à l'andouille et produits du terroir à Vire. De 10h à 19h, plus d'une cinquantaine d'exposants vous feront déguster de vrais produits normands, entourés de produits plus originaux tels que ceux à base de sanglier, pigeon. Le terroir français sera aussi présent. Cette année, l’Irlande sera l’invitée d’honneur avec ses produits du terroir typiques (whiskys, thés, chutney, etc...) et sa musique traditionnelle. Un séjour en Irlande sera offert.



Ce week-end, c'est le 10ème salon de la maquette de Crulai près de l'Aigle. Bateaux, voitures, trains ,avions... Avis aux amateurs et après-midi, de 14h à 19h et demain toute la journée dès 10h. C'est à la salle polyvalente.