Sorties : que faire à Rouen cette semaine ?

CONCERTS

Tony Allen fait un bœuf

Pionnier de l’Afrobeat dans les années 1970, Tony Allen, entouré de musiciens talentueux, marie le jazz et le funk aux sonorités nigériennes.

Pratique. Jeudi 8 novembre, à 20h30, Hangar 23, à Rouen. Tarifs de 10 à 20 €. Réservations au 02 32 76 23 23.

Grands airs d’opéra

Anne-Catherine Gillet et Florian Laconi entament des airs de Mozart et Rossini au profit de ColineOpéra, une œuvre caritative qui fait rimer lyrisme et nobles causes.

Pratique. Jeudi 8 novembre, à 20h, Théâtre des arts, à Rouen. Tarifs de 10 à 65 € www.operaderouen.fr

THEATRE / SPECTACLES

Lily et Lily

Pièce de boulevard riche en rebondissements épiques, Lily et lily offre un voyage au pays des stars et des paillettes dans le Hollywood des années 30.

Pratique. Du 8 au 17 novembre, Théâtre des deux rives, Rouen. Tarifs de 4,5 à 19 €. Infos. www.cdrdeuxrives.com.

La fin du loup

Cette fable moderne, accessible dès 6 ans, évoque l’histoire d’une louve face à la civilisation et interroge le rapport de l’homme à la nature bousculant avec humour nos certitudes.

Pratique. Mardi 6 novembre, à 14h30, L’avant-scène de Grand Couronne. Tarif 2,5 €. Infos. 02 32 11 53 55.

EXPOSITIONS

Les saints guérisseurs

Une visite guidée propose d’évoquer, à travers les œuvres du musée Flaubert, la ferveur populaire au temps où la medecine n’en était qu’à ses prémisses.

Pratique. Mardi 6 novembre, à 14h30, Musée Flaubert et d’histoire de la médecine, à Rouen. Tarifs 2/4 €.

Les misérables en images

Pour célébrer les 150 ans de la publication du roman Les misérables, le musée Victor Hugo présente de nombreuses illustrations interprétant l’œuvre.

Pratique. Jusqu’au dimanche 27 janvier, Musée Victor Hugo, à Villequier. Infos. www.museevictorhugo.fr

DECOUVERTES

Mystères de Rouen

Pour découvrir en s’amusant l’histoire et le patrimoine de Rouen, la ville organise un rallye destiné aux 8/13 ans : une carte, des énigmes, des équipes et... c’est parti !

Pratique. Mercredi 7 novembre, à 13h45, départ sous le Gros horloge. Gratuit. Réservation au 06 03 38 14 77.

Biotropica

Le nouveau parc zoologique permet de découvrir la faune et la flore exotique dans une serre tropicale, mais aussi une mini-ferme et de nombreux animaux en semi-liberté.

Pratique. Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h, à Val de Reuil. Tarifs 11/7,5 €. Gratuit pour les moins de 2 ans. Infos. www.biotropica.fr

Flamenco

Le groupe Mudjaloflamenco relie Rouen à l’espagne avec un style dans la plus pure tradition flamenco, accompagné sur scène par une jeune danseuse virevoltante. Nul ne peut résister à son énergie.

Pratique. Jeudi 8 novembre, à 21h, Théâtre de l’Almendra, à Rouen. Tarif 10 €. Réservation au 02 35 70 52 14.

Festival du cinéma coréen

Le cinéma Omnia accueille l’agora du cinéma coréen. A raison de 4 séances par jour, ce festival offre une fenêtre sur la culture coréenne avec reprises et films inédits sur le thème “fantasmes et réalités”.

Pratique. Du mercredi 7 novembre au mardi 13 novembre, cinéma l’Omnia, à Rouen. Infos. www.acc-rouen.com.

Le vitrail de A à Z pour les petits

Ce rendez-vous permet aux enfants de 6 à 11 ans de découvrir les verrières de la collégiale de Blainville et créer des motifs en atelier à l’aide de papier de soie.

Pratique. Lundi 5 novembre, 14h, 15h30 et17h, au château de Blainville-Crevon. Tél. 02 35 91 67 29

Des vacances sur les greens

Pour les vacances de la Toussaint, la ville de Rouen organise un atelier de sensibilisation au golf . Une animation ludique et instructive. Bienvenue au club !

Pratique. Jeudi 8 novembre, de 8h30 à 12h30. Golf de la Forêt Verte, à Bosc-Guerard. Tél. 02 76 08 90 43.