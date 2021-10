Rouen : il sont fous de la culture japonaise

L’association Franco-Japonaise de Rouen est née en 2009, grâce à l’amitié qui lie Akari Fujino, une jeune femme d’origine japonaise, et Marine Dabek, la fille de sa professeur de français. "Nous nous connaissons depuis plusieurs années et nous avons eu l’idée il y a trois ans de créer une association autour du Japon" expliquent les deux jeunes femmes.

Culture japonaise

L’activité principale de l’association est de donner des cours de japonais, "mais nous organisons également des ateliers cuisine, des ateliers arts martiaux et des activités autour de l’art floral" énumère Akari, la présidente de l’association qui regroupe une cinquantaine d’adhérents. Même si tous les membres ne parlent pas le japonais, une passion commune les rassemble, celle de découvrir la culture du pays. L’association ne compte que des bénévoles, seuls les professeurs de japonais sont rémunérés. "Notre but est vraiment de faire apprécier la culture japonaise à tous et de créer un véritable lieu d’échange", explique Marine Dabek, la vice-présidente.

Pratique. Association Franco-Japonaise de Rouen, 4, quai de Paris. Tél. 07.60.60.03.17 ; www.association-japon-rouen.fr.