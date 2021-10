Guy Chambily s'est éteint dans sa 80e année

A quelques jours de son 80e anniversaire, Guy Chambily s'est éteint ce mercredi 31 octobre. Bien connu des Normands pour avoir été le président du Stade Malherbe Caen des heures européennes au début des années 90, le natif de Boulogne-Billancourt a mené une longue carrière professionnelle dans la région, qui le vit développer pendant plus de 40 ans, le groupe Soficham.

Cette société spécialisée dans les transports (camions, voitures) réalisa notamment jusqu'à 192 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2008. En 2010, alors président du directoire, Guy Chambily annonça son désir de démanteler Soficham, "étape par étape", d'ici 2015, vendant les différentes activités du groupe à plusieurs acteurs du marché, plutôt qu'à un seul grand groupe de distribution.

A la tête du Stade Malherbe de 1991 à 1994, puis de 2000 à 2003, il était arrivé en sauveur pour aider un club en grandes difficultés financières. Les collectivités locales et plusieurs entreprises locales l'avaient alors aidé à relever le défi. Sous sa direction, les Rouge et Bleu écrivirent l'une des plus belles pages de l'histoire du club, en se qualifiant et en jouant un premier tour de coupe d'Europe contre Saragosse, en 1992.

Membre du conseil fédéral de la Fédération française de football de 2004 à 2011, il avait beaucoup fait parler de lui, en décembre 2009, lorsqu'il demanda officiellement le renvoi de Raymond Domenech de la tête de l'Equipe de France. Il n'avait alors pas été entendu par ses pairs, laissant l'ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais diriger les Bleus lors de leur piètre Coupe du Monde en Afrique du Sud quelques mois plus tard.



Crédit photo : smcaen.fr