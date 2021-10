Salon chocolat et douceurs à Granville

Au programme :

- 25 exposants : Maîtres chocolatiers, Pâtissier, Confiseur, Producteur de teurgoule, torréfacteur de café/thé.

- Dégustation : macarons, biscuits artisanaux, thé, pains d’épices, bonbons et dragées, sucres façonnés, épicerie fines, caramels à manger et à tartiner, livres de recettes pour desserts et chocolats, etc…

- Conférence : Un expert en chocolat donnera des mini-conférences sur le cacao à certaines heures.

- Exposition : Sculpture sur chocolat, exposition photos de pièces en chocolat et présentation de l’histoire du cacao.

- Atelier : chocolat pour les enfants.

Pratique. RDV samedi et dimanche de 10h à 19h. Entrée 3,5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

Ecoutez Pierrick Legall, organisateur de l'événement: