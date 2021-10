Aravane Rezaï sera au tournoi d'Equeurdreville

L'édition 2012 de l'open de tennis d'Equeurdreville débute samedi 3 novembre, avec un très beau casting cette année. La Française Aravane Rezai, ancienne numéro 15 mondiale et désormais 174e, sera bien présente...

Côté français, on pourra aussi applaudir Stéphanie Foretz, 99e mondiale, ou encore les trentenaires Julie Coin et Séverine Beltrame. Le tournoi accueillera aussi des joueuses étrangères comme les jumelles tchèques Kristyna et Karolina Plikova, respectivement victorieuses en 2010 à Wimbledon et en Australie en catégories juniors.

Leur compatriote Petra Cetkovska, actuelle 57e mondiale, est la mieux classée des participantes au tournoi d'Equeurdeville. La plupart des joueuses conviées, comme la Suissesse Amra Sadikovic, la Roumaine Cristina Andrea-Mitu ou encore l'Argentine Paula Ormaechea font partie des 200 meilleurs joueuses mondiales.