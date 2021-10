Basket (N2M) : Caen a assuré "le minimum syndical"

"Gagner de seize points, c'est sévère pour Juvisy. On a fait le minimum syndical." Les Caennais ont bien défendu à défaut de produire un basket susceptible d'enthousiasmer des tribunes correctement garnies. "C'est déjà pas si mal que ça. J'avais demandé un match défensif et je l'ai eu." Caen a dicté le tempo face à la meilleure attaque du championnat, exception faite du premier quart-temps. Mais comme les Normands étaient alors d'une adresse redoutable, ils ont passé l'obstacle sans encombre. A la moitié du match, ils menaient 38-31.

Déplacement à Tourcoing

"On a été bien meilleurs sur la gestion de la balle en deuxième mi-temps. C'était catastrophique avant", affirme Fabrice Calmon. Les Caennais ont pourtant été derrière pendant un court instant dans le troisième quart-temps et ils ont attendu les cinq dernières minutes de jeu pour se détacher. "On a été intelligents, rigoureux et concentrés, ce qu'on n'était pas avant. Par contre, la saison dernière il y avait plus de vitesse, d'intensité, de talent et d'adresse dans l'équipe." Caen va essayer d'accorder sérieux défensif et dynamisme offensif samedi 3 novembre à Tourcoing. "C'est très compliqué de gagner là-bas" prévient Fabrice Calmon.