Basket/N2M : les Caennais restent motivés, Lorient en fait les frais

On craignait leur motivation atteinte par les précédents revers, ils ont rassuré leur public massé à la Halle Bérégovoy de Mondeville. "Nous sortions d'un match pathétique en attaque, expose Fabrice Calmon. Le match aurait pu être moche. En fait, ça n'a pas été le cas." Les Caennais ont pourtant pioché en début de match. Après cinq minutes de jeu, seuls Guillaume Ramirez et Florian Diesnis, à trois points chacun, avaient trouvé le chemin du panier (6-14). Le temps-mort demandé par leur coach n'est pas resté sans effet.

Caen a mis plus de vitesse dans son jeu pour prendre l'avantage peu avant la fin du premier quart-temps. Malgré une entame de deuxième période compliquée, comme cela serait également le cas de la suivante, le CBC est resté fidèle à sa ligne de conduite. Lorient, emmené par l'ancien caennais Camille Eleka, est revenu à égalité dans le troisième quart (54-54), mais n'a pas perturbé un collectif bas-normand bien rodé. "On a serré les boulons dans les moments chauds. Les garçons ont été sérieux et rigoureux." Cette quatorzième victoire caennaise laisse Lorient à distance et maintient l'utopique espoir d'accrocher la deuxième place synonyme de play-offs. "Tant qu'on aura une chance, on la jouera. Sinon, on essaiera de gratter la troisième place." Prochain match samedi 23 mars à Vitré.