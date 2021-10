Rouen : au volant avec 2,20 g d'alcool, elle insulte les policiers

La soirée avait dû être bien arrosée : il est plus de 6h, samedi 27 octobre, lorsque les policiers tombent sur une voiture suspecte boulevard des Belges, à Rouen. Le véhicules, en warning, fait de grandes embardées et grille les feux rouges. Les forces de l'ordre mettent alors leurs avertisseurs sonores et lumineux et le suivent pour le contrôler.

Mais la conductrice continue de rouler, grillant un puis deux feux rouges avant de s'engager rue Jean Lecanuet à Rouen. C'est là qu'elle sera contrôlée. Le pneu avant droit est crevé et la jante enfoncée.

A l'intérieur du véhicule, la conductrice, une jeune femme de 24 ans tient des propos incohérent et provoque les policiers en les insultant. Par ailleurs, son haleine sent fortement l'alcool : les tests révèleront qu'elle a pas moins de 2,20 grammes d'alcool par litre de sang.

Les policiers ont également découvert que le véhicule qu'elle conduisait était sous le coup d'une immobilisation. La jeune femme a été emmenée à l'hôtel de police où elle a été placée en cellule de dégrisement.