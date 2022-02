"Espoir : gagner"

Dans l'enceinte du Big Band Café, le président du Modem est venu apporter son soutien au maire d'Hérouville-Saint-Clair Saint-Clair, Rodolphe Thomas. Ce dernier sera le chef de file Modem pour les élections régionales de 2010, bien que les principaux noms de la liste en question ne soient pas encore connus.

L'ancien candidat à l'élection présidentielle n'a qu'un seul espoir pour la Basse-Normandie : arriver en tête au premier tour. "Nous avons la place pour ces élections" affirme François Bayrou. Et il compte clairement sur son poulain pour "faire avancer les choses dans la région". "Rodolphe Thomas a changé le climat à Hérouville-Saint-Clair et personne ne pourra affirmer le contraire. Il est proche de la population, il réalise les choses que les autres ne font pas, je pense notamment aux antennes-relais, et il tient ses engagements. Il a fait bouger des montagnes à l'échelle municipale, à l'échelle cantonale, je suis sûr qu'il en fera de même pour la région" , explique le président du Modem.

Son fidèle ami Philippe Augier étant en passe d'être écarté de la tête de liste à droite, François Bayrou a préféré rester en retrait sur ce sujet : "je ne mélange pas la politique et les amis. J'imagine qu'il doit être déçu, c'est tout".

Pour le second tour, le Modem n'exclut pas les discussions et alliances avec d'autres formations politiques.



Notoriété dans la région

De son côté, le maire Hérouville-Saint-Clair-Saint-Clair entend présenter un programme régional tourné vers l'insertion professionnelle, l'éducation, la politique de l'habitat et le développement durable. Bref, tout ce qui, selon lui, a permis "le vrai changement à Hérouville depuis 2009" .

Rodolphe Thomas compte de plus sur "une notoriété grandissante dans la région". "Je vous assure que c'est bon signe quand, en déplacement dans l'Orne et la Manche, je m'aperçois que les Bas-Normands commencent à bien connaître Hérouville-Saint-Clair-Saint-Clair et la politique que nous mettons en place" affirme-t-il.



