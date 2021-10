Rouen : c'est l'histoire d'une mauvaise rencontre...

C’est l’histoire d’une mauvaise rencontre. Le 9 octobre dernier, vers 22h30, un jeune homme se balade dans le centre de Rouen lorsqu’il est abordé par un individu. "T’as une cigarette ?" lui demande-t-il. A peine a-t-il le temps de répondre qu’une seconde personne le rejoint, puis une troisième et une quatrième. Le jeune est encerclé, trois des hommes le maintiennent contre la vitrine pendant que la quatrième lui fait les poches. "T’inquiète pas, on fait ça pour s’amuser ! On est un peu bourrés, on ne va pas te taper", lui glisse l’un d’entres eux.

Soudain, ils disparaissent pour emprunter le bus. Le jeune homme comprend qu’on vient de lui voler son portable. Au loin, une patrouille a aperçu la scène. Ils peinent à retrouver la victime qui, agacée, leur fait part de sa mésaventure. Tous montent à bord des véhicules de police et suivent le bus. Ainsi, patiemment, ils cueillent les quatre compères qui descendent un à un du bus. Les quatre interpellés nient tandis que la victime est formelle.

Le 12 octobre dernier, face au tribunal correctionnel de Rouen, l’un des quatre compères a endossé le vol en spécifiant l’avoir commis seul. En vain. Les quatre prévenus ont été condamnés à 3 mois de prison ferme.