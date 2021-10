Les maires ruraux de la Manche veulent profiter des fonds européens

L'association des maires ruraux de la Manche tenait son assemblée générale ce vendredi à Saint-Lô.

Au menu des discussions la survie des communes à la campagne. Dans le cadre de la politique agricole

commune, les maires ruraux de la Manche souhaite se rapprocher des autres maires ruraux dans l’Orne et le Calvados et proposer à la préfecture de région des projets forts pour les territoires ruraux dans le cadre de la Pac et profiter de fonds européens.

L’association souhaite également que l’état prenne en considération les charges de ruralité, plus élevées par habitant à la campagne, pour le financement de l’entretien des routes, des espaces, ou de l’assainissement.

L’association veut aussi s'engager pour promouvoir une agriculture raisonnée en veillant à un équilibre entre préservation du foncier agricole et le développement communal, et favoriser une politique de l’habitat en

renforçant notamment les moyens financiers pour la réhabilitation de l’habitat ancien .

Ecoutez Henri Paul Tressel, maire de Saint-Samson-De-Bonfossé et et vice président de l’associations des maires ruraux de la Manche