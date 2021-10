Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 27 et 28 octobre

Samedi 27 octobre

Participez à la 3e édition du Cluedo géant de Trouville-sur-Mer. Les Adultes comme les enfants sont conviés à enquêter pour aider l'inspecteur de la Bulle et le docteur Rotule. La 1ère personne à résoudre le meurtre du baron de Tivoli remportera un voyage en Tunisie. D'autres lots sont également à remporter. Inscription gratuite dès 9h30 à l'Office de tourisme de Trouville.

Soirée Faut que ça chauffe à Regneville-sur-Mer avec plusieurs formations dont Trotski Nautique, Fakear ou encore I Saw James ! RDV dès 19h. Toutes les infos sur chaufferdanslanoirceur.org.

Un vent artistique souffle sur le village de Rabodanges avec le concert de Patrice Larose et Fabrice Mantegna. Manu Diango est le parrain de cette 2e édition de Festiv'art production. Ca commence à 17h dans l'église de Rabodanges.

Soirée Zen organisée au Centre Aquatique Alencea... baignade aux lueurs des bougies, sur des musiques Zen, dégustation de fruits sur des paniers flottants. Les élèves de l'école de kiné d'Alençon seront présents pour vous offrir un massage relaxant : inscriptions sur place. RDV entre 20h et 21h45.

Le groupe MO est invité par le casino de Cherbourg. Ils ont fait la 1ère partie de Gérald de Palmas et Johnny Hallyday. RDV à partir de 21h pour un concert exceptionnel.

L'hippodrome de Graignes fait pour la 1ère fois les entrées gratuites jusqu'à fin décembre.

Spectacle "On Air" au Cargo ! "On Air", née de la rencontre des 'Guns of Brixton', est une pièce chorégraphique et musicale qui s’inscrit dans le contexte de concert rock. C'est à 20h30.

L'asso la classe vous invite à voir Les Hawaiian pistoleros. Puisant librement leur inspiration dans le vaste répertoire de la musique américaine des années 30 aux années 50, entre western swing, jazz, et musique hawaiienne, sans négliger quelques clins d'oeil au rock'n roll. Début à 21h à Saint-Hilaire-sur-Risle.

Le Festival Rockalies accueille sur scène Desillusion, Reckless Love, Showtime ou encore Bonfire. Le prix du billet est de 13 euros. Pas de réservation cette année. L'achat des billets se fait à la salle Espace Coisel de Saint-Martin-de-Fontenay. L'ouverture des portes est à 18h.

2e et dernière journée ce soir du Festival Muzic Azimut au Forum de Flers. Vous pourrez applaudir Les Ogres de Barback, Volo et Patchamama. Tarifs : 15 € par soirée, partenaire Kart’A+ et Cart@too.

Découvrez le guitariste Steve Bell, musicien anglais venu de Newcastle. C'est à Saint-Laurent-de-Terregatte à "l'autre café" à partir de 21h et c'est gratuit.

Apéro-concert au Beer Hunters à Saint-Hilaire-du-Harcouet avec le groupe britannique Bullfrog de 18h à 22h.

Dimanche 28 octobre

Rendez-vous sur l'aérodrome de Bagnoles de l'Orne-Couterne pour l'Aero'Dej ! L'objectif de ces Aéro'Déj est de se retrouver entre passionnés pour discuter, échanger des idées, se raconter ses derniers vols ou prochains voyages !

Tout le week-end

La ville de Sées organise pour la première fois sa fête des arbres. Dans les jardins du Palais d’Argentré, découvrez des exposants spécialistes. Des conseils seront prodigués afin de préparer son jardin à l’entrée de l’hiver. Entrée libre tout le week-end.

A Saint Pierre-sur-Dives, c'est le 15e salon des métiers d'art avec de nombreux exposants. RDV de 10h à 19h.



A Cherbourg, RDV au salon du Chocolat et des Douceurs ! Sculpteurs sur chocolat, conférence sur les origines du cacao et la fabrication du chocolat, atelier chocolat pour les enfants... C'est dans la grande halle de la Cité de la Mer.

Participez ce week-end à la 8e "Chasse au Trésor" organisée par l'association Tourisme au Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel. Participation gratuite. Un véritable trésor est à remporter... Toutes les infos sur tresor-baimontsaintmichel.com.

Villers-sur-Mer fête la coquille Saint-Jacques et les fruits de mer. Pour sa 17e édition, le rendez-vous gastronomique de Villers-sur-Mer aura le Portugal comme invité d'honneur. Marché du terroir, démonstrations culinaires, concerts... Tout ça est gratuit.

Au parc des expositions de Saint-Lô, c'est le salon du mariage et de la mode. De nombreux professionnels vous présenteront leurs nouveautés et vous conseilleront dans votre choix. Ouverture 10h à 19h. Entrée 3€.



Le festival Drakkar'toon commence samedi à Dives-sur-Mer. Jusqu'au week-end prochain, les meilleurs films d'animation seront projetés sur grand écran.