Votre vote fera la différence !

Réponse le jeudi 19 novembre au Cargö, à Caen. Mais d'ici là, le public a un rôle à jouer. Il est invité à voter sur le site Internet du Cargö pour soutenir le groupe qu'il préfère.



128 formations en lice

En tout, 128 formations se sont inscrites pour cette troisième édition du tremplin AOC. Parmi elles, une majorité de formation de Caen, une dizaine de Cherbourg et des représentants de Ouistreham, Bayeux, Saint-Lô, Lisieux ou encore Hérouville Saint-Clair. Résultat, le public a le choix entre des groupes de rock, de folk, de jazz-funk, d’électronic, de rap ou encore de hip-hop.

A quelques jours de l’évènement, quatre groupes se détachaient un peu des autres : Les Majordomes, une formation rock saint-loise, Soft Burp, groupe de rock cherbourgeois, 2KY, formation électronique caennaise, et enfin, le groupe de rock caennais, Evolving Motion. Mais rien n’est fait. Les votes des internautes peuvent encore changer la donne. Pour déterminer les quatre finalistes de l’épreuve, un jury de dix personnes tranchera. Cependant, le vote du public sera pris en compte comme un onzième jury. Alors, faites du bruit sur le net !



L’applaudimètre pris en compte par le jury

Le soir de la finale, les quatre groupes sélectionnés auront encore besoin du soutien du public. En effet, même si le jury, toujours composé de dix personnes, désignera le meilleur groupe en fin de soirée, il sera sûrement influencé par les clameurs du public. Alors, pour soutenir le groupe de votre choix, faites du bruit, beaucoup de bruit au Cargö le 19 novembre, à 21h. Les concerts des quatre groupes finalistes sont gratuits.



Pratique : pour voter, direction le site Internet du Cargo : www.lecargo.fr. Le Cargö, c’est au 9 cours Caffarelli, à Caen. Pour plus d’informations. Tél. 02 31 86 79 31.



