Ligne à grande vitesse : l'opposition régionale contre-attaque

Le Groupe UMP-Centriste rappelle que "la future Ligne Nouvelle constitue, pour l'ensemble des acteurs politiques et économiques de la Région, un formidable accélérateur de développement économique et social". Les élus de l'opposition soulignent aussi qu'ils sont "soucieux de porter unanimement ce dossier", qui plus est depuis que le député-maire de Caen, Philippe Duron, s'est vu confié une mission sur le Schéma national des infrastructures de transports par le ministre des Transports.

