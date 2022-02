Stuck in the sound et The Lanskies au BBC

Leur second album intitulé Shoegazing Kids a été finalisé aux USA par les mains expertes de Nick Sansano, producteur de Sonic youth, Public Enemy et Noir Désir. Pour la première partie, les guitares mélodiques et percutantes de The Lanskies assureront avec leur style new-wave.

Jeudi 19 novembre à 20h au Big Band Café, à Hérouville. Prix des places: de 9 à 16 €. Tél. 02 31 47 96 13.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire