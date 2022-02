Laurine veut protéger les amateurs de musique

A l'origine de cette initiative, Laurine Vernier, une jeune étudiante caennaise en école de commerce, qui a créé son entreprise « ohOuïe » en juillet dernier. Son objectif : permettre aux amateurs de concerts de limiter les risques auditifs induits par une musique à plein régime, sans diminuer le plaisir d'écoute. «Mon père m'a souvent dit qu'après les concerts, il avait les oreilles qui sifflaient. Du coup, nous avons réfléchi ensemble sur les moyens d'éviter ces désagréments et nous avons pensé aux bouchons d'oreille. Nous avons commencé par prospecter auprès de fournisseurs spécialisés. Nous en avons trouvé un en Chine qui nous en a expédié six mille unités. Nous avons alors monté un dossier qui a intéressé une entreprise locale. Et avec son aide financière, nous avons confectionné et distribué gratuitement ces mille kits au concert du zénith, à titre de démonstration.» Cette opération n'aurait pu être menée à bien sans l'accord de Serge Langeois, le directeur du Zénith de Caen. Il reste maintenant à Laurine Vernier à convaincre d'autres responsables de salles de concert.



