Aéroport de Deauville. Retour d'une liaison vers la Tunisie

Après le vol en direction de Marrakech, l'aéroport de Deauville renforce son offre en direction de l'Afrique du Nord. A compter du 15 décembre, il sera possible de s'envoler depuis la Normandie en direction de l'île de Djerba, en Tunisie. L'aéroport annonce le retour de cette ligne ce jeudi 24 juillet, avec la compagnie Nouvelair.

Pas de vol sec pour le moment

Jusqu'au 30 mars 2026, la liaison sera assurée tous les lundis, avec un vol à chaque fois le matin. Dans un premier temps, le tarif est fixé à 469€, en comprenant le vol, le transfert, et l'hébergement, avec le tour-opérateur Mondial Tourisme. Plus tard, la ligne sera proposée en vol sec. Il est déjà possible d'effectuer une réservation.

"Nous nous félicitons de l'ouverture de cette nouvelle liaison vers Djerba, très attendue par les voyageurs normands. Elle marque une nouvelle étape dans le développement de l'aéroport et confirme l'attractivité de notre plateforme pour les passagers comme pour les opérateurs touristiques", réagit Maryline Haize-Hagron, directrice de l'aéroport de Deauville.