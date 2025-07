Sud-Manche. Deux accidents de la route font 9 blessés dont 5 enfants

Deux accidents se sont produits dans le sud-Manche dimanche 20 juillet. Un peu après 15 heures, les secours sont alertés pour un accident impliquant une seule voiture à Pontorson sur la route départementale 169. Un homme seul, âgé de 40 ans, a été grièvement blessé. Il a été transporté vers le centre hospitalier d'Avranches.

Cinq enfants blessés

Un peu avant 17 heures, à Saint-Brice-de-Landelles, sur la route départementale 172, une collision s'est produite entre deux voitures. 8 personnes ont été blessées légèrement. Dans un premier véhicule, une femme de 27 ans, un homme de 29 ans, et 3 enfants âgés de 5 ans, 7 ans et 3 mois. Les victimes ont été transportées vers le centre hospitalier de Fougères. Dans la seconde voiture, une femme de 31 ans et deux enfants de 6 ans et 3 mois, transportés vers le centre hospitalier d'Avranches.